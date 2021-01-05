Beşiktaş'ın g'üçlü' duvarı!

Siyah beyazlı takım savunmada son yılların en başarılı performanslarından birini sergiliyor. 2-1 kaybedilen Alanya karşılaşmasına Welinton-Montero stoper tandemi ile çıkan Beşiktaş, sonraki 4 karşılaşmada kalede Ersin, stoperlerde Vida ve Welinton ile oynadı ve gol yemedi.

Süper Lig’de son olarak Kayserispor’u deplasmanda 2-0 yenerek uzun bir aradan sonra zirveye çıkan Beşiktaş’ta kalede Ersin Destanoğlu, stoperlerde de Welinton-Domagoj Vida ikilisinin başarısı, liderlikte büyük rol oynadı. Siyah beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın, 12. haftadaki zorlu Alanyaspor deplasmanında stoperde Welinton’un partneri olarak Montero’ya şans verirken, Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. Kartal, ardından çıktığı dört maçta sırasıyla BB Erzurum’u 2-0, Ankaragücü’nü 1-0, Sivas’ı 3-0 ve son olarak Kayseri’yi 2-0 yendi. Beşiktaş bu maçların tamamında kalesini gole kapatırken, kaleyi Ersin korudu, stoper tandemini Vida ve Welinton oluşturdu.

Hücumda da Süper Lig’in lideri

Başarılı bir dönemden geçen kaleci Ersin Destanoğlu, aynı zamanda Süper Lig’de ilk kez forma giydiği Haziran 2020 tarihinden bu yana en fazla maçta kalesini gole kapatan isim oldu. Genç eldiven, 19 karşılaşmanın 9’unda gol yemedi. Takım son 6 maçta 2 gol yerken, söz ko

nusu gollerde de kalede Utku Yuvakuran bulunuyordu. Savunmadaki başarının yanı sıra hücumda da ligin en etkili takımlarından olan Beşiktaş’ın performansı istatistiklere yansıdı. Siyah beyazlılar, 15 karşılaşmada 31 gol atarken, bu alanda da ligin en iyisi olmayı başardı.

Ara transferde en az iki takviye

Üst üste gelen başarılı sonuçların ardından Süper Lig’de zirveye yükselen siyah beyazlılarda artık şampiyonluk da daha yüksek sesle dillendiriliyor. 81 hafta aradan sonra lider olan Beşiktaş’ta yönetim ve teknik heyet artık şampiyonluktan bahsediyor ve hesaplarını bu doğrultuda yapıyor. Takımın performansından memnun olan Beşiktaşlı yöneticiler, buna rağmen daha alternatifli bir kadro için devre arası en az iki transfer yapmayı amaçlıyor. Beşiktaş yönetimi, bu noktada teknik heyetin raporu doğrultusunda bir stoper ve bir de santrfor transferi gerçekleştirecek.

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