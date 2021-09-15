Beşiktaş'ın grubunda Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın grubundaki maçta Ajax, Sporting Lizbon'u 5-1 mağlup ederek zirveye yerleşti.
Devler Ligi C Grubu'nda Portekiz'de oynanan maçta Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı.
Mücadeleyi 5-1 kazanan Ajax'ın gollerini 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Berghuis kaydetti.
Portekiz ekibinin tek golü ise 33. dakikada Fernandes'ten geldi.
Ajax, bu sonuçla averajla Borussia Dortmund'un önünde liderliğe yükseldi. Sporting Lizbon ise son sırada yer aldı.