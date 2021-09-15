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GeriFutbol Beşiktaş'ın grubunda Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2021 - 23:55 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın grubunda Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı

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Beşiktaş'ın grubunda Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın grubundaki maçta Ajax, Sporting Lizbon'u 5-1 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Devler Ligi C Grubu'nda Portekiz'de oynanan maçta Ajax, Sporting Lizbon'u bozguna uğrattı.

Mücadeleyi 5-1 kazanan Ajax'ın gollerini 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Berghuis kaydetti.

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)

Portekiz ekibinin tek golü ise 33. dakikada Fernandes'ten geldi.

Ajax, bu sonuçla averajla Borussia Dortmund'un önünde liderliğe yükseldi. Sporting Lizbon ise son sırada yer aldı.

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