Beşiktaş’ın gözü Yusuf Barasi’de! Son kararı Sergen Yalçın verecek

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı, göreve gelir gelmez önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik ekip ve futbolcuların yanına giderek moral verirken scout ekibiyle devre arasında alınmasını planlanan oyuncular konusunda fikir alış verişinde bulundu. Siyah beyazlı takımın eksik olan mevkileri değerlendirilirken öncelikle forvet alınması gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi popülist transferler ve ünlü oyuncular yerine genç, dinamik, geleceği parlak futbolculara yöneldi.

BU SEZON 5 GOLÜ VAR

Siyah beyazlılar özellikle Adana Demirspor’un genç ve yetenekli golcüsü Yusuf Barasi’yi listesine aldı. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Adana Demirspor forması ile 16 maçta forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı. Beşiktaş bu sezon özellikle Ciro İmmobile’nin sakatlık nedeniyle takımdan uzak süreçte sıkıntı yaşarken Yusuf Barasi ile ilgili son kararı Sergen Yalçın verecek. Bu arada scout ekibi Brezilya, Arjantin ve Norveç’ten 3 sol kanat oyuncusu da belirlerken bu konuda da son sözü Sergen Yalçın söyleyecek. Takımdan ayrılması an meselesi olan Al Musrati’nin yerine de ön libero arayışı sürüyor.

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EMRECAN TERZi’YE ZAYNUTDiNOV’DAN MORAL ZiYARETi

Beşiktaş’ta Bahtiyar Zaynutdinov, ameliyat olan genç futbolcu Emrecan Terzi’yi ziyaret etti. Siyah beyazlıların 28 Aralık’ta yaptığı antrenmanda sakatlanan ve yapılan tetkiklerinde sağ ayak bileği instabil bağ yaralanması tespit edilen Emrecan Terzi önceki gün bıçak altına yatmıştı.