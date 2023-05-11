Beşiktaş'ın gözü yine İngiltere'de! Premier Lig'den iki yıldız...

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan Beşiktaş, gözünü yine Premier Lig’e dikti. Geçtiğimiz yaz döneminde Ada’dan; Artur Masuaku, Romain Saiss, Dele Alli, Nathan Redmond, Wout Weghorst ve Cenk Tosun’u kadrosuna katan SiyahBeyazlılar, yine İngiltere’den takviyeler yapacak.

Fanatik'in haberine göre teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda 10 numara ve stoper bölgesine büyük önem veren idarecilerin gündemine yıldız isimlerin geldiği ortaya çıktı.

Maxim yolun sonuna geliyor

Beşiktaş’ta deprem felaketi sonrası TFF’nin aldığı kararla yerli sayıldığı için kadroya dahil edilen Alexandru Maxim, kendisine verilen şansları iyi kullanamadı. 32 yaşındaki Rumen futbolcu, ikinci kez ilk 11’de sahaya çıktığı Antalyaspor maçında 2. yarıyı göremedi. Daha önce Gaziantep’e bonservisi sorulan ve “2.5 milyon Euro” yanıtı alınan oyuncuya gelecek sezonun kadrosunda yer verilmesi düşünülmüyor. Oynanacak 3 maçın ardından tecrübeli ismin Beşiktaş kariyeri sona erecek.

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Jesse Lingard önerildi

Manchester United’da yaptığı büyük çıkışla adını duyuran Jesse Lingard’ın Beşiktaş’a önerildiği bildirildi. İdarecilerin, 30 yaşındaki 1,74’lük 10 numarayı değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Alt yapısından yetiştiği Manchester United’dan geçen yaz bedelsiz olarak ayrılan Lingard, bir başka İngiliz ekibi Nottingham Forest’e transfer olmuştu. Bu sezon kulübünde 20 karşılaşmada görev yapan Lingard, 2 gol ve iki asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

Yerry Mina'ya yakın takip

Sezon sonunda Welinton’la yollarını ayıracak olan Beşiktaş, takıma yeni bir sağ stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Siyah-beyazlılar’ın listesine yeni bir ismin eklendiği ortaya çıktı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Kartal’ın radarına girdi.

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2018’de yarım dönemlik Barcelona kariyerinin ardından 30 milyon Euro karşılığında Everton’a transfer olan 1,95’lik stoper, sezon sonunda boşa çıkacak. Transferde kaliteli ve maliyeti düşük isimler üzerine yoğunlaşan idarecilerin, Mina’yı sağ stoper transferinde öncelikli hedefleri arasında tuttuğu kaydedildi.

Everton’da bu sezon 5 karşılaşmada görev alıp, 1 gol atan Mina’ya başta Premier Lig olmak üzere La Liga ve İtalya Serie A’dan da kulüplerin talip olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki futbolcunun ise Everton’la yeni sözleşme imzalamak istemediği ve gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi planladığı belirtildi. Beşiktaş Yönetimi, Mina’yı başka kulübe kaptırmamak için lig bitmeden operasyonu tamamlamaya çalışacak.

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