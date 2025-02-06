Beşiktaş'ın gözü Bundesliga'da

Haberin Devamı

SPOR ARENA | DIŞ HABER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Ara transfer döneminde Jean Onana'yı Genoa'ya, Al-Musrati'yi de Monaco'ya, Can Keleş'i de Kasımpaşa'ya kiralayan siyah-beyazlılar, Cher Ndour'un da kiralık sözleşmesini feshetmişti.

Henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş'ta 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminde en az 3 transfer yapılması planlanıyor.

ATAKAN KARAZOR VE MERT KÖMÜR HAMLELERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

BILD gazetesinin haberine göre; Beşiktaş, Stuttgart forması giyen ön libero Atakan Karazor ve Augsburg forması giyen on numara Mert Kömür için kulüplerine transfer teklifinde bulundu.

Ancak oyuncularını bırakmak istemeyen iki kulüp de bu teklifleri reddetti.

EREN DİNKÇİ DE LİSTEDE

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın listesinde bu iki ismin yanı sıra Freiburg forması giyen sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi'nin de bulunduğu ve bu transferin gerçekleşme olasılığının diğerlerine oranla daha yüksek olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın Bundesliga'dan başka oyuncularla da görüşme halinde olduğu belirtiliyor.