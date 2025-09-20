Beşiktaş'ın Göztepe yenilgisi sonrası Nihat Kahveci'den sert eleştiri! 'Felaket bir futbol vardı'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takım, henüz 4. dakikada Juan ile öne geçti. Rhaldney, 19. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde Sabra sahneye çıktı ve röveşata golüyle skoru belirledi.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'GÜÇLÜ BİR OYUNLA HAK EDİLEN GALİBİYET'

"Göztepe'yi futbolcuları, teknik ekibi ve taraftarını tebrik ediyorum. Güçlü bir oyunla hak edilen galibiyet. 95 dakika maçı bırakmadılar. Beşiktaş takımı ise çok güzel izledi. Göztepe'de bir tane kötü oynayan oyuncu yok."

'BEŞİKTAŞ'I İKİ MAÇ ÜST ÜSTE ÖVMEK YASAK MI?'

"Beşiktaş, böyle oynayacaksa deplasmana gitmesin. Yasaklansın. Bugün yine felaket bir futbol vardı. Beşiktaş'ı iki maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin! Üst üste iki maç övdüğümü hatırlamıyorum. Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak dediniz. Eylül'ü göremeden Avrupa'dan elendin. Eylül itibariyle şampiyonluk umutları azaldı. İyi ki Konferans Ligi'ne gitmediniz. Daha çok rezil olurduk bu futbolla."

'BİR TAKIM 4 PAS YAPAMAZ MI?'

"Necip Uysal, 1 senedir yoktu yürüyemiyor ama ben onu suçlayamam. Onun yüzünden yenilmedi. Sosyal medyaya bakıyorum Necip'i biçmişler. Felix'in, Paulista'nın, Gökhan'ın suçu yok mu? Bilal'i saymıyorum çırpındı ama onun dışında kim iyi oynadı? Beşiktaş kadrosu isim olarak kötü mü ya! Rıdvan Yılmaz hazırsa Jurasek'in yerine oynaması lazım. Rafa Silva top oynamayı unutmuş. Bir takım 4 pas yapamaz mı?"

OLAITAN'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Göztepe'nin 10 numarası Junior Olaitan, ne top oynadı. Adam gerçekten olay. Topu alıyor, dönüyor, pozisyona giriyor, ısırıyor, her yerde baskı yapıyor. 10 numara kavramını değiştirdi. Yanındaki orta sahalar yine öyle. İlk yarı 4-0 olurdu. Göztepe'deki bekler Cherni ve Arda Kurtulan'a hayran kaldım. Ramulo gibi oyuncuyu satıp yerini doldurdular. Proje takımılar."

"Sergen Yalçın şu an benim yorumcu koltuğumda olsa daha ağır konuşurdu bu Beşiktaş’a."