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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....
Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda tüm futbolcular kafileye dahil edildi.
Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu duyuruldu.
Siyah-beyazlılarda PFDK'ya da tedbirli olarak sevk edilen Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar da kafilede yer aldı.
Ayrıca sakatlıkları devam Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Ajdin Hasic de kadroda bulunuyor.