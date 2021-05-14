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GeriFutbol Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....
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Futbol
Haber Giriş: 14.05.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....

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Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son haftasında oynayacakları Göztepe maçının kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda tüm futbolcular kafileye dahil edildi.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu duyuruldu.

Siyah-beyazlılarda PFDK'ya da tedbirli olarak sevk edilen Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar da kafilede yer aldı.

Ayrıca sakatlıkları devam Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Ajdin Hasic de kadroda bulunuyor.

Beşiktaşın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....

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