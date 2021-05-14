Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun....

Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu duyuruldu.

Siyah-beyazlılarda PFDK'ya da tedbirli olarak sevk edilen Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar da kafilede yer aldı.

Ayrıca sakatlıkları devam Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Ajdin Hasic de kadroda bulunuyor.