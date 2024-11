Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki mağlubiyeti sonrası o isme ağır eleştiri: Ne yaptığının farkında değil | Tuhaf, niye oynamıyor?

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Bokele, 32. dakikada Taha Altıkardeş, 82. dakikada Datro Fofana ve 90+1. dakikada Tijanic kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 3. dakikada Semih Kılıçsoy ve 9. dakikada Bokele'den (k.k.) geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Göztepe, 21 puanla 5. sırada yer buldu. 4 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş ise 21 puanla 6. basamakta yer aldı.

Yazarımız Uğur Meleke, Beşiktaş'ın son dönemdeki performansını ve Göztepe'nin galibiyetini mercek altına aldı.

İşte Meleke'nin değerlendirmeleri:

BEŞİKTAŞ'IN TÜM SEZONDAKİ İSTATİSTİĞİNİ GEÇTİ

Göztepe, ligin ne yaptığından tam anlamıyla emin olan ve izlemesi en keyif veren takımlarından biri. Çok genç bir kadroları var; dün ilk 11’de başlayan Dennis 20, Taha ve Matsuki 21, Juan ve Romulo 22, Solet 23 yaşındalar. Pragmatik oyun tercih ediyorlar. Bölüm bölüm önde şiddetli baskı yapıyorlar. Dennis ve Solet zaten ligin belki de en çılgın presçileri. Duran toplar konusunda hep çok hazırlıklılar, dün de Beşiktaş’a iki korner golü attılar. Beşiktaş’ın bu sezon boyunca (penaltı hariç) duran toplardan bulduğu gol sayısı 1 (yazıyla bir). Göztepe tek bir maçta Beşiktaş’ın tüm sezon duran top istatistiğini geçti yani!

TAÇ ATIŞLARIYLA FARK YARATIYOR

Göztepe’nin çok iyi olduğu bir başka husus da taç atışları... 1,90 üzeri Bokele, Heliton, Taha ve Romulo’ya sahipler. Taçları ceza alanı yan çizgisine uzun kullanıyor, oradaki iki adamları sayesinde arkaya aşırıyor ve pozisyon yaratıyorlar. Bu formülle Samsun’a attılar, Sivas’a attılar, geçen hafta Konya karşısında da penaltı kazandılar.

AYNISINI GEÇEN HAFTA YAPTILAR

Dün 31’de Beşiktaş’a karşı yaptıkları (ve devamında ikinci golün geldiği) taç organizasyonu, geçen hafta Konya’ya karşı uyguladıklarının bire bir aynısı. Biz bunu biliyorken, Giovanni van Bronckhorst’un ve teknik ekibinin bilmiyor, ya da en azından önlem alamıyor olması garip.

GiO’NUN TUHAF TERCiHLERi

Dünkü Dolmabahçe gazetesinin esas manşeti elbette Van Bronckhorst’tu. Hollandalı teknik adam eğer dünkü maçı İngiltere’de bir statta oynuyor olsaydı, tribünler “you don’t know what you are doing (sen ne yaptığının farkında değilsin)” diye inlerdi. Van Bronckhorst’un sol açıkta bir oyuncuya ihtiyacı var diye Emirhan’ı beke, Masuaku’yu öne koyması en hafif tabirle tuhaftı. Oysa Beşiktaş kadrosunda o bölgenin orijinal bir oyuncusu var: Bahtiyar Zaynutdinov...

BAHTiYAR NiYE OYNAMIYOR?

Gio’nun ısrarla görmezden geldiği Bahtiyar, bu sezon Beşiktaş’ta toplam sadece 5 dakika süre alırken, Kazak Milli Takımı’nda tam 480 dakika oynadı. Bir hafta önce Norveç karşısında da ilk 11’de forma giydi. Gio’nun ilk tercihi değilse de, ikinci-üçüncü tercihi dahi olmaması da bir başka tuhaflık.