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Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'un kişisel antrenörü Van Beek: 'Kaya gibi sağlam'

#Beşiktaş#Weghorst#Van Beek
Beşiktaşın golcüsü Wout Weghorstun kişisel antrenörü Van Beek: Kaya gibi sağlam

İstanbul’a gelirken beraberinde üç antrenör getiren Wout Weghorts’un başarısında büyük pay sahibi olan isimlerden biri Richard Van Beek... Yıldız oyuncu ile yıllardır beraber olan Van Beek “Gücü iyi durumda. Dayanıklılığı ise çok iyi” ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın yeni ismi Wout Weghorst, İstanbul’a 3 antrenörünü de getirmişti. Richard Van Beek ve Tom Grootendorst, Hollandalı yıldıza bireysel performans konusunda yardımcı olurken, Lars Brouwer da mental olarak golcü isme destek oluyor. Weghorst ile çok uzun yıllardır birlikte olan ve son fiziksel durumunu Hürriyet’e değerlendiren Van Beek, futbolcunun dayanıklılığının şu anda çok iyi seviyede olduğunu belirtirken, patlayıcılık özelliği için de çok çalıştıklarını söyledi.

Patlayıcılık için çalışıyoruz

Kariyerinin ilk dönemlerinde fiziksel olarak istediği seviyede olmayan Weghorst, buna rağmen bu eksiğini çok çalışarak giderdi. Sezon bitmesine rağmen bireysel çalışmalarına devam eden Weghorst için “Gücü iyi durumda. Dayanıklılığı ise çok iyi” ifadelerini kullanan Hollandalı antrenör, “Biraz şanslı olursa gol atmakta zorlanmaz” dedi. Van Beek 29 yaşındaki futbolcu için sözlerine şöyle devam etti:

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En son 2019-20'de maç kaçırdı

“Şu aşamada diğer özelliklerine göre biraz geride ancak bunun için haftalardır çalışıyoruz. Daha iyi duruma gelecek.” Yeteneğinden ziyade çalışkanlığı ile öne çıkan Wout Weghorst, çok fazla idman yapmanın karşılığını da attığı gollerin yanı sıra az sakatlanmasıyla alıyor. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sakatlık nedeniyle sadece 3 maç kaçırdı. AZ formasıyla 2016-17’de iki maç kaçırdı. 2019-20’de de uyluk gerilmesi sebebiyle Wolfsburg’un bir maçını kaçırdı

Normalin 2 katı kalori alıyor

Weghorst ile ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, oyuncunun ortalama bir insana göre iki katı, yani 4000 kalori aldığını belirten Van Beek şöyle devam etmişti: “Vücudunuzda patlayıcı bir güce sahip olmak için çok fazla kas kütlesi yarattığınız an, çok fazla enerjiniz olması gerek. Wout gibi üst düzey bir sporcunun zaten az yağı vardır ve çok yüksek bir negatif enerji dengesi ile kilo verirsiniz. Metabolizması amatör bir sporcununkinden çok daha yüksek olduğu için kalori alımını artırmak istersiniz. Bu arada, Tour de France’daki bisikletçiler bu 4000 kaloriye gülüyorlar, bunun yaklaşık iki katını yiyorlar.”

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#Beşiktaş#Weghorst#Van Beek

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