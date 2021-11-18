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Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Cristiano Ronaldo'yu geçti

#Beşiktaş#Larin#Ronaldo
Beşiktaşın golcüsü Cyle Larin, Cristiano Ronaldoyu geçti
İsmail ER

36 yıllık Dünya Kupası hasretini giderme yolunda büyük adım atan Kanada’da Cyle Larin iki golle zaferin mimarıydı. Larin, 2021’de milli formayla en çok gol atan oyuncular sıralamasında birçok önemli ismi geride bıraktı.

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Beşiktaş'ın gol ayağı Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’ndaki performansıyla siyah beyazlıların yüzünü güldürürken zorlu Alanya ve Ajax karşılaşmaları öncesi camiaya umut verdi. 2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri’nde Kanada, güçlü rakibi Meksika’yı 2-1’le geçerken başrolde Larin vardı. 26 yaşındaki futbolcu 45 ve 52. dakikalarda fileleri havalandırırken Kanada’nın Meksika’yı 21 yıl sonra yenmesinde büyük pay sahibi oldu

Atiba Hutchinson da rekor kırdı

Cyle Larin, milli takımdaki gol sayısını 22’ye yükseltti ve kırmızı beyazlıların en golcü futbolcu rekoruna ortak oldu. 22 gollü Kanadalı eski futbolcu Dwayne De Rosario bunu 81 maçta gerçekleştirirken aynı gol sayısına Cyle Larin 44 maçta ulaştı. Kanada formasıyla maç başına 0.5 gollük istatistik tutturan siyah beyazlı yıldız, bir gol daha atması durumunda Kanada’nın en golcü futbolcusu olacak. Bir diğer Beşiktaşlı Atiba da ülke tarihinin en çok forma giyen futbolcusu (90 maç) oldu.

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Henüz yenilgileri yok

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Beşiktaşlı yıldız ayrıca 2021 takvim yılı içinde milli formayla 14 gole ulaşırken birçok yıldızı geride bıraktı. Aynı yıl içinde Kylian Mbappe 8, Lionel Messi 9, Robert Lewandowski ve Romelu Lukaku 11, Cristiano Ronaldo ise 13 gol kaydederken Larin 14 gole imza attı. Larin ve arkadaşları eleme grubunda henüz yenilgi almazken bu performanslarını sürdürürlerse ülkelerini 36 yıl sonra Dünya Kupası’na taşıyacaklar

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#Beşiktaş#Larin#Ronaldo

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