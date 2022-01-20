Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi, Aboubakar’ı yakaladı

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Beşiktaş’ta sezon başındaki performansı ile eleştirilen Michy Batshuayi son haftalarda çıkışa geçerken sürekli olarak kıyaslandığı Vincent Aboubakar’ı geçmeye çok yaklaştı. 22 haftası geride kalan ligde 18 maçta görev yapan Belçikalı, 9 kez ağları havalandırırken, 4 asist yaparak 13 gole katkı verdi. Aboubakar ise geçen sezon 22 haftada 18 maçta 12 gol, 2 asistle 14 gole katkı vermişti. Kamerunlu futbolcu 2020-21’i 15 gol, 5 asistle tamamlarken Batshuayi 8 gole daha katkı yapması durumunda selefinin performansını geride bırakmayı başaracak.

DAHA iYi OLACAĞIM

Moralini yükselten Batshuayi, asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı sohbette “Çok gol pozisyonuna giriyoruz ama bir türlü istediğim gibi sonuçlandıramıyorum. Bunun farkındayım ancak bundan sonra atacağım gollerle kendimi göstereceğim” dedi.