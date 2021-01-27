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GeriFutbol Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sakatlık ve sözleşme açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 27.01.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sakatlık ve sözleşme açıklaması!

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Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sakatlık ve sözleşme açıklaması!
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aboubakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"İnsanın hayatta hedefleri olmalı. Bizim de takım olarak hedeflerimiz var. Sezona iyi başlamadık ama Ghezzal'ın gelişi ve Josef'in katkıları sonrası iyi bir takım olduk ve buralara geldik. Buralarda kalmak bizim elimizde. Böyle devam etmemiz gerekiyor."

"Kuşku duyanlar haklıydı ama..."

"Sakatlıktan sonra uzun süre oynamadım. Kuşku duyanlar kendilerine göre haklıydı. Sakatlanan oyuncunun bir daha sakatlanma riski vardır ama bunların hepsinin boşa çıkacağını çalışarak gösterdim. Bugün haftada iki maça çıkıyorum. Arkadaşlarımın da katkısıyla performansım iyi."

"Sergen Yalçın çok yardımcı oluyor"

"Gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Kafamda sadece Beşiktaş'ın kazanması var. Beşiktaş kazandığı sürece benim gol atıp atmamam önemli değil. Sergen Hoca takıma çok yardımcı oluyor. Takıma pozitif enerji veriyor ve sonuçlar da bunu gösteriyor."

Sözleşme konusu

"Ben oyuncuyum. Menajerim var. Sözleşme konusu kulübüm ve menajerim arasında konuşulur. Gol atmaktan çok Beşiktaş'ın kazanmasını önemsiyorum."

 

Beşiktaşın golcüsü Aboubakardan sakatlık ve sözleşme açıklaması

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