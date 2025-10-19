Beşiktaş'ın Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Nihat Kahveci çıldırdı! 'Ole döneminden gelişmiş ne görüyoruz?'

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, 47. dakikada Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçmesine rağmen, son bölümde kalesinde gördüğü 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'KEŞKE BEŞİKTAŞ İÇİN MİLLİ ARA DEVAM ETSEYDİ'

"Beşiktaş'ta hastalıklar devam ediyor. Bugün en iyi oyuncun Cengiz ama o da 90 dakika oynayacak seviyede değil. Milli arada ne çalıştı bu takım? 50. dakikadan sonra takım gitmedi. İlk 35 dakika bir kişi Beşiktaş'ı beğendi mi? Böyle futbol oynanır mı? Taraftar havaya girmiş, atmosfer güzel. Keşke Beşiktaş için milli ara devam etseydi."

Haberin Devamı

'ABRAHAM'IN YETENEKLERİNİ Mİ ALDILAR?'

"Abraham'a ne oldu? Abraham'ın gücünü mü aldılar? Yeteneklerini mi aldılar? Gol vuruşunu mu aldılar?"

'BİR GRAM KATKISI YOK'

"Jurasek… Geldiği günden bu yana bir gram katkısı yok. Olmuyor Jurasek'le. Alanyaspor maçının ikinci yarısı hariç hep kötü."

"Cerny niye sol önde oynadı hocam? Sağ önde içerideki iki maçta da iyi oynadı. Bugün sol ön oynuyor, 45'te çıkıyor."

'KASIM AYINI BİLE GÖREMEDİ BEŞİKTAŞ'

"Beşiktaş formasını koy, 8 maçta 13 puan alırdı. Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a nasıl yetişeceksin! Kasım ayını bile göremedi Beşiktaş!"

'OLE DÖNEMİNDEN GELİŞMİŞ NE GÖRÜYORUZ?'

"Bu kadro bu kadar kötü değil, 8 maçta 13 puan almaz. Bana kimse bir şey anlatmasın! Ole döneminden gelişmiş ne görüyoruz?"