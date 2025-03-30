×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın genç yıldızı, Avrupa devlerinin takibinde!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Enes Çinemre
Beşiktaşın genç yıldızı, Avrupa devlerinin takibinde
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 16:40

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı'nda gösterdiği performansla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini üzerine topladı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı ile Hırvatistan'da düzenlenen turnuvada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.

U18 Milli Takımı'nın, Hırvatistan'da düzenlenen özel turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya ile oynadığı müsabakalarda başarılı performans sergileyen ve asist yapan Enes Çinemre, Alman ekibi Bayern Münih ve Bundesliga takımları scoutlarının ilgi odağı oldu.

Kulüpler, turnuvada performansıyla dikkat çeken Çinemre'nin gelişim sürecini yakından takip edecek.

Gözden KaçmasınBeşiktaşlı Ciro Immobile için transfer iddiası İtalyan devi teklif yapacakBeşiktaşlı Ciro Immobile için transfer iddiası! İtalyan devi teklif yapacakHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Enes Çinemre

BAKMADAN GEÇME!