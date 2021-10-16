Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu dünyanın zirvesinde

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Beşiktaş’ta geçen sezonki performansıyla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Ersin Destanoğlu, güncellenen Transfermarkt verilerine göre; 20 yaş altı en değerli kaleci oldu.

Mayıs 2021’deki 5,5 milyon Euro’luk değerini 8,5 milyon Euro’ya yükselten Destanoğlu dünyada ilk sıraya çıktı.

Shakhtar Donetsk’ten Anatoliy Trubin 8 milyon Euro ile 2., A.Bilbao forması giyen Julen Agirrezabala ise 5 milyon Euro ile 3. sırada yer aldı.

Genk forması giyen Maarten Vandevoordt, 4 milyon Euro’luk değere sahip olurken, Kayseri’den Rennes’in yolunu tutan Doğan Alemdar da 3,5 milyon Euro ile listeye 5. sıradan girdi.

Bu arada TuttoSport’un Golden Boy ödülünün 2021 düzenlemesinde ilk 40’ giren Ersin Destanoğlu listenin 20’ye indirilmesi sırasında elendi.