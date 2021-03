Beşiktaş'ın Gaziantep galibiyeti sonrası yazarlardan sürpriz yorum! 'Onun gibisi yok'

Siyah beyazlıların ilk golünün üretimi adeta bir sanat eseri gibiydi.



Gaziantep ligin en enteresan takımlarından. Sumudica öyle sağlam bir temel attı ki, Ricardo Sa Pinto bu yapı üzerinde önemli bir rötuş yapma gereği duymadı. Zaten doğrusu da bu. Dün de Sumudica dönemine benzer bir şekilde 5+4 iki kademeli blokla iyi kapandılar. Alanı doğru parsellediler. Kolay boşluk vermediler. Aynen Sumudica döneminde olduğu gibi sağdan Kenan (Enver), soldan Maxim’le hızlı çıkış aradılar.

TOTAL FUTBOL GiBi

Bir yerleşim harikası Gaziantep’i çözebilmek için her zaman yaptıklarınızın dışına çıkmanız gerek. Yeni bir şey üretmeniz, rakibi şaşırtmanız gerek. Dün de Beşiktaş’ın özellikle ilk bölümde yaptığı buydu. 14’teki Aboubakar golünün üretimi bir sanat eseri gibi:

Hücumu (bir santrfor) Aboubakar başlatıyor. Merkezdeki paslaşmayı iki kanat hücumcusu Larin ve Ghezzal yapıyorlar. Araya bir ön libero, Atiba koşu yapıyor. Hani o “total futbol” diye sıkça kafa ütülediğimiz konu var ya, işte o, bu golün üretimini çok andıran bir şey.

4-2 YA DA 5-3 OLABiLiRDi

Ben yaş itibariyle Rinus Michels’in patronluğundaki Cruyff takımına yetişemedim. Ancak 70’lerin Ajax ve Hollanda videolarında gördüğüm şu: Stoperler bir anda santrfor, santrfor bir anda stoper olabiliyor. Bir topa çılgınca 8-9 kişi basabiliyor, hepsi birden aynı bölgede çoğalabiliyorlar. 2020’lerin futbolunda böyle riskler almak çok mümkün değil tabii. Ancak dün ilk devrede 9 kişiyle kapanan Gaziantep’e karşı Beşiktaş’ın ürettiği çözüm 70’lerin total futbolunu andırıyordu sanki. Özellikle Aboubakar’ın ilk golünü Rinus Michels izlese, etkilenebilirdi o yer değişikliklerinden.

İkinci devrede senaryo doğal olarak farklılaştı. Gol atma mecburiyeti olan Gaziantep risk aldı. Misafir ekip risk aldıkça Beşiktaş karşı hücum fırsatları yakaladı. Aboubakar’ın ikinci golü dahil olmak üzere birçok defa eksik yakaladılar Antep savunmasını. Eğer iki takım da biraz daha yüzdeli hücum edebilse, maç sonunda tabelada 4-2 ya da 5-3 yazabilirdi rahatlıkla.

GÜNTEKİN ONAY: ABOUBAKAR, JOSEF VE GHEZZAL BAMBAŞKA

Beşiktaş’ta ne yapılması gerektiğini bilen o kadar çok oyuncu var ki...

Beşiktaş kendi oyun felsefesiyle her zamanki düzeninde maça başladı. Siyah beyazlılar ilk yarıda topun ve oyunun tek hakimiydi. Zaman zaman yüzde 80’e kadar ulaşan topa sahip olma oranıyla Gaziantep takımını kendi kalelerine hiç getirmeden istediği tempoda maçı sürdüren bir Beşiktaş izledik. Ghezzal’ın şık asistiyle gelen Aboubakar golünden sonra da aynı anlayışla devam etti siyah beyazlılar. İlginçtir, 5-4-1 düzeniyle kendi yarı alanında Beşiktaş’ı karşılayan Gaziantep FK da katı savunma anlayışını sürdürdü ve ilk yarıyı rakip kaleye şut atamadan tamamladı.

SÜPER LiG’DE ONUN GiBiSi YOK

İkinci yarıda tempoyu ve topun hızını artırmadan devam eden Beşiktaş, kendisine ikinci golü getirecek pozisyonları da bulmakta zorlandı. 72’de geçiş hücumundan Aboubakar ile farkı 2’ye çıkartan siyah beyazlılar son 20 dakikaya çok daha güvenli girdi. Vincent Aboubakar, bu ligin üzerinde bir santrfor. Dün attığı 2 golü Süper Lig’de atabilecek patlayıcılıkta ve teknikte bir forvet daha yok. Kamerunlu futbolcu hat-trick şansını da yakaladı. Son 15 dakikalık bölümde oyuna sonradan giren N’Koudou, Mensah ve Gökhan Töre ile hızlı hücumlar arayan Beşiktaş topu rakip yarı sahada tutamadı.

AZ DAHA BERABERE BiTECEKTi

Maç boyunca Gaziantep’e pozisyon vermeyen siyah beyazlı ekip Ersin’in gereksiz çıkışıyla neden olduğu penaltının ardından duraklamalarda stresli anlar yaşadı. Gaziantepli Andre Felipe’nin 90+4’de üst direkte patlayan topu golle sonuçlansa Beşiktaş için buz gibi bir duş ile şok etkisi yaratacak mucizevi bir puan kaybı olacaktı. Futbolda her an her saniye yüksek konsantrasyon ile sahada kalmalısınız. Maçın adamı Aboubakar dışında Josef ve Atiba kendi standartlarında oynadılar. Ghezzal yine anahtar futbolcu rolündeydi. Vida-Welinton ikilisi yine güven verdi. Rıdvan çok çalışsa da fazla top kaybı yaptı.

SEZON FiNALi GiBi iKi MAÇ

Ligin en istikrarlı stoper ikilisi ve defansif orta saha oyuncusu Beşiktaş’ta. Asist kralı ve en etkili santrforuna da siyah beyazlı ekip sahip. Saha içi yardımlaşmaları ve organizasyonları da üst seviyede. Sahada ne yapılması gerektiğini bilen o kadar çok oyuncusu var ki Sergen Yalçın’ın... Bu yüzden her maç dominant oynayarak kazanıyorlar. Siyah beyazlıların önünde şimdi sezon finali gibi iki zor maç var. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde tempo düşük kalsa da Beşiktaş, güvenli, güçlü ve dominant bir görüntü ortaya koydu.

