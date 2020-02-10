Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta dikkat çeken Sergen Yalçın detayı...

Beşiktaş, Gaziantep FK'yı Vodafone Park'ta 3-0 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde 2'de 2 yaptı ve bir anda kendini şampiyonluk yarışının içinde buldu.

Sergen Yalçın ile havası değişen Beşiktaş'ı soğuk hava ve kar yağışına rağmen taraftarı da yalnız bırakmadı.

Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasının perde arkası görüntüleri işte bu şekildeydi...





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