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GeriFutbol Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta dikkat çeken Sergen Yalçın detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta dikkat çeken Sergen Yalçın detayı...

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Beşiktaş, yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile farklı bir havaya büründü. Gaziantep FK karşısında alınan 3-0'lık galibiyet bunun bir örneğiydi. İşte o maçın perde arkası...

Beşiktaş, Gaziantep FK'yı Vodafone Park'ta 3-0 yenerken Sergen Yalçın yönetiminde 2'de 2 yaptı ve bir anda kendini şampiyonluk yarışının içinde buldu.

Sergen Yalçın ile havası değişen Beşiktaş'ı soğuk hava ve kar yağışına rağmen taraftarı da yalnız bırakmadı.

Beşiktaş - Gaziantep FK karşılaşmasının perde arkası görüntüleri işte bu şekildeydi...

Beşiktaşın Gaziantep FKyı 3-0 yendiği maçta dikkat çeken Sergen Yalçın detayı...

Beşiktaşın Gaziantep FKyı 3-0 yendiği maçta dikkat çeken Sergen Yalçın detayı...

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