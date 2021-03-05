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GeriFutbol Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosunda Cenk Tosun yer almadı!
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Futbol
Haber Giriş: 05.03.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosunda Cenk Tosun yer almadı!

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Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosunda Cenk Tosun yer almadı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Cenk Tosun kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin

Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero

Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah

Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre

Beşiktaşın Gaziantep FK kadrosunda Cenk Tosun yer almadı

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