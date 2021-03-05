Beşiktaş'ın Gaziantep FK kadrosunda Cenk Tosun yer almadı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile açıklandı. Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Cenk Tosun kadroda yer almadı.
Beşiktaş'ın Gaziantep kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin
Defans: Valentin Rosier, Fabrice N'Sakala, Welinton, Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Montero
Orta saha: Josef, Oğuzhan, Atiba, Necip, Ljajic, Dorukhan, Mensah
Hücum: N'Koudou, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Gökhan Töre