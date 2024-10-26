Beşiktaş’ın derbideki en büyük silahı Ciro Immobile

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Beşiktaş’ta hedef 3 puanla sahadan ayrılmak. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa deplasmanında Lyon’u 1-0 mağlup eden Kartal, derbide alınacak galibiyetle bunu taçlandırmak istiyor.

IMMOBILE'YE GÜVEN TAM

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde attığı gollerle siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunan aynı zamanda da ligde gol krallığında da zirvede bulunan Immobile’ye, Galatasaray karşısında da teknik heyetin güveni tam. Trendyol Süper Lig’de oynanan 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun 8 golü var. Ligde gol perdesini 2. haftada 4-2 kazanılan Antalyaspor mücadelesinde 2 gol kaydederek açan Ciro, bu maçtan sonra 4. hafta karşılaşmasında 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor müsabakasında 1 gol attı. İtalyan futbolcu, 6. haftada iç sahada 2-1 kazanılan Eyüpspor maçında 1, deplasmanda 3-0 biten Kayserispor mücadelesinde 2 kez ağları sarstı. Konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ın tek golü yine Immobile’den gelirken, son olarak iç sahada 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona eren Konyaspor karşılaşmasında da 1 gole imza attı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında da toplam 5 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Lugano karşılaşmasında 2 gol atmıştı.

Haberin Devamı

SÜPER KUPA'DA ATMIŞTI

Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla Galatasaray’a karşı ilk gollerini sezon başındaki TFF Süper Kupa karşılaşmasında kaydetti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve Beşiktaş’ın 5-0’lık skorla kupaya uzandığı müsabakada 2 gol kaydeden Immobile, siyah-beyazlılarla ilk resmi maçında aynı zamanda da ilk derbisinde bu sevinci yaşadı.