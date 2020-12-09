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GeriFutbol Beşiktaş'ın futbolcusu N'Sakala'dan Pierre Webo'ya destek mesajı
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Futbol
Ali Danaş - DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın futbolcusu N'Sakala'dan Pierre Webo'ya destek mesajı

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Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki ırkçılık skandalı nedeniyle Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya destek mesajı gönderdi.

Siyah-beyazlıların Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala, Başakşehir'in Fransa'da Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmada, dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı saldırısına uğrayan Pierre Webo'nun yanında olduğunu belirtti. 30 yaşındaki oyuncu, "Irkçılığa hayır. Renk gözetmeksizin hepimiz eşitiz. Birbirimizi bu konuda desteklemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşın futbolcusu NSakaladan Pierre Weboya destek mesajı

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