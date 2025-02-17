Beşiktaş'ın Franculino hamlesi sonuçsuz kaldı

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Türkiye'de ara transfer dönemi 11 Şubat'ta sona erdi. Beşiktaş bu dönemde kadrosunu Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç isimlerle güçlendirdi.

Tipsbladet dergisinin özel haberine göre; Beşiktaş, transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki Gine-Bissau'lu santrfor Franculino Dju için Midtjylland'ın kapısını çaldı.

Teklifin mali detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, Midtjylland'ın teklifi düşünmeden reddettiği belirtildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Midtjylland'ın kısa bir süre önce sözleşme uzattığı 20 yaşındaki genç golcüsü için Avrupa'dan birçok kulübün devrede olduğu, Danimarka ekibinin Franculino'nun satışından en az 20 milyon Euro gelir beklediği kaydedildi.

FRANCULINO'NUN MIDTJYLLAND PERFORMANSI

Futbola Benfica alt yapısında başlayan ve 2023 yazında bedelsiz olarak Midtjylland'a transfer olan Franculino, Danimarka ekibinde bugüne dek 58 maça çıktı ve 27 gol - 11 asist üretti.

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