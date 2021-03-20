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Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun ve Başakşehir maçında izinli olan Mensah, kadroda yer aldı.
Ligde lider durumda bulunan Beşiktaş, kritik derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe maçı kadrosunu açıklayan siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Mensah, kadroya dahil edildi.
Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
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