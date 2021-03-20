MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...
GeriFutbol Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu! Cenk Tosun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı düzelen Cenk Tosun ve Başakşehir maçında izinli olan Mensah, kadroda yer aldı.

Ligde lider durumda bulunan Beşiktaş, kritik derbide yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe maçı kadrosunu açıklayan siyah beyazlılarda Cenk Tosun ve Mensah, kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Beşiktaşın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu Cenk Tosun...

Beşiktaşın Fenerbahçe maçı kamp kadrosu belli oldu Cenk Tosun...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi