×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde en büyük kozu Semih Kılıçsoy

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Fenerbahçe#Semih Kılıçsoy
Beşiktaşın Fenerbahçe derbisinde en büyük kozu Semih Kılıçsoy
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

Türkiye Kupası mesaisinin ardından Fenerbahçe maçı için hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta gözler Semih Kılıçsoy'da olacak.

Haberin Devamı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığı geçmesine rağmen idman eksiği nedeniyle kupa maçında oynatılmayan Semih Kılıçsoy’un dev maçta sahadaki yerini alması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 lig maçında 10 kez ağları sarsarken 2 de asist katkısında bulundu. 2024 takvim yılında takımının ligde attığı 17 golün 12’sine (yüzde 71) direkt katkı veren Semih’ten derbide de takımın en önemli hücum gücü olarak beklenti büyük.

Gözden KaçmasınErdoğan Yeşilyurttan samimi itiraflar Beşiktaşa transferi neden iptal oldu Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Nuri Şahin sözleri...Erdoğan Yeşilyurt'tan samimi itiraflar! Beşiktaş'a transferi neden iptal oldu? Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay ve Nuri Şahin sözleri...Haberi görüntüle

Topraktepe: Hedefimiz 3 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe de Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye odaklandıklarını belirtirken “Hedefimiz 3 puan” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Fenerbahçe#Semih Kılıçsoy

BAKMADAN GEÇME!