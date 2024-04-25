Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde en büyük kozu Semih Kılıçsoy

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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılarda sakatlığı geçmesine rağmen idman eksiği nedeniyle kupa maçında oynatılmayan Semih Kılıçsoy’un dev maçta sahadaki yerini alması bekleniyor.

18 yaşındaki futbolcu bu sezon 19 lig maçında 10 kez ağları sarsarken 2 de asist katkısında bulundu. 2024 takvim yılında takımının ligde attığı 17 golün 12’sine (yüzde 71) direkt katkı veren Semih’ten derbide de takımın en önemli hücum gücü olarak beklenti büyük.

Topraktepe: Hedefimiz 3 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe de Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye odaklandıklarını belirtirken “Hedefimiz 3 puan” dedi.