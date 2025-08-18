Beşiktaş'ın Eyüpspor galibiyeti sonrası böyle açıkladı: Gecenin iki kahramanı, iki süperstar

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig’in 2’nci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadelenin 19. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Tammy Abraham meşin yuvarlağı ağlara göndererek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi. Eyüpspor ise 29. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thiam'ın kafa vuruşuyla beraberlik sayısını kaydetti.

Son dakikalara doğru çeşitli pozisyonlar yakalayan Beşiktaş, uzatmanın son dakikasında Rafa Silva'yla bulduğu pozisyonu gole çevirerek rakibini 2-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ, İLK MAÇLARDAKİ GALİBİYET GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligde geride kalan 5 sezona galibiyetle başlayan Beşiktaş, Eyüpspor karşısında yeni sezona galibiyetle başlayarak üst üste 6. sezonuna da 3 puanla başladı.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonuna Sivasspor mağlubiyetiyle başladıktan sonraki 5 sezona galibiyetle başlayan ve bu süreçte Trabzonspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0, Kayserispor ile Fatih Karagümrük'ü 1-0, Samsunspor'u da 2-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

ABRAHAM GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Abraham, siyah-beyazlı forma altındaki 5. maçında 6. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi elemesinde Shakhtar Donetsk ile oynanan maçta ilk golünü atan İngiliz oyuncu, daha sonra UEFA Konferans Ligi elemelerinde oynanan St. Patrick's maçlarında da gol sevinci yaşadı. St. Patrick's ile deplasmanda oynanan maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Abraham, İstanbul'daki maçta da İrlanda ekibinin filelerini havalandırmayı başarmıştı.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet yazarları Güntekin Onay ile Uğur Meleke, Beşiktaş'ın dün akşamki performansını bugünkü köşe yazılarında değerlendirdi. İşte yazılar;

UĞUR MELEKE - İNÖNÜ'DE BİR DOKTOR JEKYLL VE BAY HYDE HİKAYESİ!

Ligin birinci haftasında oynanan 6 maçın tümünü izleme fırsatı buldum, sezona en zayıf giren takımlardan biri Eyüp’tü. Konya önünde ilk 45 dakikada varlık gösterememişlerdi, Recep Uçar’ın talebeleri önde baskıyla defalarca hataya zorlamışlardı Eyüplüler’i.

Eyüpspor-Konyaspor maçının bir başka dikkat çekici başlığı, Selçuk Şahin’in öğrencilerinin havada çok açık vermeleriydi. Konyaspor neredeyse her duran topta, her kornerde tehlike yarattı. Umut Nayır her topa vurdu, zaten iki de gol attı bu şekilde.

Solskjaer’in de ilk hafta oynanan Konya-Eyüp maçını iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Dün İnönü’de maça çok kararlı bir hücum presle başladılar, ilk 30 dakikada birkaç kez de hataya zorladılar rakiplerini. Baskıyla kazanılan toplarla yarım pozisyonlar yarattılar, Abraham’ın çabasıyla öne geçtiler. Ancak 30’la 45 arası Beşiktaş oyundan düştü, Eyüp’e geçti yavaş yavaş oyunun kontrolü.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlılar ikinci devrede yeniden canlandılar, yine özellikle hücum presle kazandıkları toplarla defalarca gole yaklaştılar. Silva ve Mario ikişer, Uduokhai, Abraham birer kez ayaklarına gelen fırsatları teptiler. Dünkü 90 dakikanın ardından Beşiktaş’ın performansını, bir Doktor Jekyll ve Bay Hyde hikayesi gibi iki açıdan da değerlendirmek mümkün:

1) Beşiktaş özellikle önde baskı yaptığı anlarda büyük takım davranışı gösterdi. Eyüp savunmasını sarstığı, hataya zorladığı ve pozisyon yarattığı anlar oldu. Eğer Rafa ve Mario biraz dikkatli olsalar skoru 5-1 ya da 6-1’e taşıyabilirlerdi dün.

Haberin Devamı

2) Ancak Beşiktaş bu büyük takım oyununu sezonu açtığından beri 90 dakikaya yayamıyor, özellikle Paulista-Uduokhai’nin geriye kaçtığı anlarda rahat pozisyon veriyor. Bu iki stoper öne çıktıklarında Serdar-Halil gibi koşuculara fırsat bıraktıkları için kaygı duyuyor ve geriye yaslanmaya başlıyorlar. Onlar geriye yaslanınca da, Beşiktaş’ın takım boyu uzuyor ve etkili pres yapamıyorlar haliyle.

Pozitiflerin ve negatiflerin bir arada olduğu dün gecenin iki kahramanı, iyi niyetli müthiş çabalarının karşılığını geç de olsa alan iki süperstar Rafa Silva ve Abraham’dı kesinlikle.

GÜNTEKİN ONAY - BU SEZON TARAFTARI İLK KEZ MUTLU ETTİ!

Beşiktaş, dün galibiyeti çok istedi ve özellikle de 2’nci yarıda daha agresif oynadı, çok sayıda pozisyon üretti ve son saniye golüyle de olsa lige 3 puanla başladı

Haberin Devamı

Orkun Kökçü ve Wilfred N’didi topu ayağından çabuk çıkartan orta saha oyuncuları. Özellikle Orkun hızlı düşünüyor ve tek toplarla öne doğru oynama becerisine sahip, hızlı düşünen bir futbolcu. Takım arkadaşları Orkun’u tanıdıkça savunma arkasına daha fazla sarkıp pozisyon bulacaklardır. Dün Tammy Abraham da 2-3 net fırsatı kaçırsa da sırtı dönük santrfor rolünü çok iyi icra etti. Rafa Silva ve Joao Mario da çok gol kaçırsalar da kritik dakikalarda sorumluluk almalarıyla Beşiktaş’ı rakip kaleye taşıyan isimler oldu.

ETKiLi PRES DEVAM ETMELi

Dün Beşiktaş’ın 2’nci yarıdaki etkili ön alan baskısında 2 stoper Felix Udokhai ve Gabriel Paulista’nın öne çıkarak rakiplere hemen baskı yapması etkendi. Beşiktaş açısından kazanmak kadar önemli olan eleştirilen genç oyuncu Demir Ege Tıknaz, kritik anlarda aldığı sorumluluk ve cesur oyunla siyah beyazlı ekibe katkı yapacağını gösterdi. Beşiktaş dünkü gibi etkili pres yapmaya devam etmeli.

SON ANA KADAR SAVAŞTI

Yeni transfer genç Taylan Bulut da aldığı kısa sürede olumlu bir izlenim bıraktı. Beşiktaş açısından, Ole Gunnar Solsjkaer açısından dün kazanmak önemliydi. Rakip ceza sahasında 44 kez buluşan ve en az 7-8 net gol fırsatı bulan Beşiktaş, dün son ana kadar galibiyet için savaştı ve bu sezon taraftarını ilk kez mutlu etti.