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Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları: Barış Alper’i biz de istedik ama Galatasaray’ı seçti

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray
Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları: Barış Alper’i biz de istedik ama Galatasaray’ı seçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 00:19

Beşiktaş’ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transfer olan Barış Alper Yılmaz’ı kendilerinin de istediğini, ancak oyuncunun sarı kırmızılı kulübü tercih ettiğini açıkladı.

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Sosyal medyadan bir açıklama yapan Torunoğulları, “Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir” ifadelerini kullandı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU iSMi GÜNDEMiMiZE HiÇ GELMEDi

Erdal Torunoğulları, Galatasaray’ın 2020 Eylül’ünde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu’nun da Beşiktaş’ın gündemine geldiği ancak transfer edilmediği iddiasına da şu cevabı verdi: “Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde kulübümüzde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir.” Galatasaray’da gösterdikleri başarılı performansla A Milli Takım’a kadar yükselen iki futbolcudan Kerem Aktürkoğlu’na 17 milyon Euro değer biçilirken, Barış Alper Yılmaz’ın piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak hesaplanıyor.

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#Transfer#Beşiktaş#Galatasaray

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