Beşiktaş'ın eski yıldızları değerlendirdi! Bronckhorst ve Semih Kılıçsoy'a uyarı: Tam bir büyük takım oyuncusu değil ama böyle davranma Gio

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Süper Lig’in ilk 2 haftasına 2 asistle başlayarak dikkat çekici bir oyun ortaya koyan Semih Kılıçsoy, son haftalarda ilk 11’den uzak kaldı. Avrupa devleriyle ismi anılan 19 yaşındaki milli futbolcu, Gaziantep FK deplasmanında süre alamadı. Bu sezon 10 maçta 425 dakika forma giyen Kılıçsoy’un kadrodaki geleceği merak konusu olurken; teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu bölgede etkisiz bir oyun ortaya koyan Ernest Muçi’yi tercih ederek eleştirilerin hedefi oldu. Beşiktaş’ın eski yıldızlarından Recep Çetin, Ekrem Dağ ve Ali Tandoğan, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ YILDIZLARINDAN ‘SEMİH KILIÇSOY’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

RECEP ÇETİN:

“SEMİH, ŞU AN TAM BİR BÜYÜK TAKIM OYUNCUSU DEĞİL”

Semih Kılıçsoy, şu an tam bir büyük takım oyuncusu değil. Semih; yetenekli, genç, potansiyelli ve oynadıkça tecrübe kazanacak bir futbolcu. Geçen sene daha fazla şans buluyordu ama bu sene bulamıyor. Hatta hiç umulmadık oyuncular ilk 11’de oynuyor ama Semih oynamıyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. Şu anda Semih’ten daha kötü olan oyuncuların oynadığını görüyoruz. Bu durum gerçekten camiayı üzüyor. Semih ile teknik direktör arasında bir sorun mu var? ya da Semih, performans anlamında geriye gittiği için mi oynamıyor? Artık hepimiz bunu düşünmeye başladık. O yüzden biraz sıkıntılı bir süreç var. Ayrıca ilk defa büyük bir takımın 4 stoperle oynadığını gördüm. Büyük takımların da bu şekilde savunma yapması maalesef beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Takımdan çok beklentilerimiz vardı ama bu beklentilerin altında kalındığını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray, bizim çok üstümüzde bir kadro yapısına sahip. Beşiktaş’ın da bir an önce aynı kalitedeki kadroyu ve aynı potansiyeli yakalaması gerekiyor. Bizim tek isteğimiz bu. Bu süreçte genç oyuncularımıza da sahip çıkmak zorundayız.

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“ERNEST MUÇİ, SEMİH’TEN ÇOK MU İYİ BİR FUTBOLCU?”

Geçen sene kurtarıcı olarak sezona başlayan Semih, bu sene oynayamayan bir Semih haline geldi. Giovanni van Bronckhorst’a, ‘Ernest Muçi, Semih’ten çok mu iyi bir futbolcu?’ diye sormak isterim. Muçi’yi 90 dakika sahada tutuyorsun ama hiçbir etkisi olmuyor. Bence Semih’le teknik direktör arasında bir sorun var. Bunu iyi etüt etmek lazım. Genç oyuncular; çok çabuk kırılan ama çok çabuk kazanılabilecek oyunculardır. Geçen sene bir anda ön plana çıkıp bu sene ikinci planda kalmak Semih’i üzüyordur. Ama futbolun içinde bunlar var; bazen oynayacaksınız bazen oynamayacaksınız. Bazen taktik gereği kenarda bekleyeceğiniz zamanlar da olacak. Hazır olduğunuzda, sizin sahaya sürdüklerinde herkesi utandıracak bir potansiyele sahip olmanız lazım.

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“GİO, SEMİH’E İHTİYACI OLAN BÖLÜMLERDE İHTİYACI YOKMUŞ GİBİ DAVRANMAMALI”

Semih’in küsmeden aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü Semih’in önünde çok uzun yıllar var. Semih, oynadıkça da üzerine koyabilecek potansiyeli olan bir oyuncu. Semih’in 90 dakika olmasa bile en azından 30 dakika oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Semih’e ihtiyacı olan bölümlerde ihtiyacı yokmuş gibi davranan bir hocanın bence yanlış bir tavır sergilediği düşüncesindeyim. Semih, anı beklemeli ve o formayı aldığında da hiç kimseye vermemek için ona sahip çıkmalı. Formasına sahip çıkması için çok iyi durumda ve çok iyi seviyede olması gerekiyor. Semih, sabırla beklemeli. O şansı yakaladığında da çok iyi kullanması gerekiyor. Biliyorsunuz büyük takımlardaki genç oyuncular çok sabredemiyorlar. Türkiye’de zaten genç oyuncuların oynama şansı ve bulduğu süreler çok az. O yüzden Semih’in hazır bir şekilde bekleyip o formayı aldığında da geri vermemesi gerekiyor.

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EKREM DAĞ:

“GİO’NUN SEMİH’İ KÜSTÜRMEDEN DENGEYİ İYİ SAĞLAMASI GEREKİYOR”

Semih, çok iyi bir oyuncu ve geçen sene de ligde kendini ispatladı. Özellikle ön taraftaki çıkışları, sol taraftan içeriye doğru girmesi ve dinamizmiyle geçen sene takıma çok faydalı oldu. Giovanni van Bronckhorst, bu sene onu son maçlarda oynatmadı ama bu durum Semih’in artık oynamayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu seneki kadro geçen seneye göre daha iyi durumda. Semih’in o yüzden biraz daha sabırlı olması ve çalışması lazım. Bir teknik direktörün kadrosundaki bütün oyunculara moral ve motivasyon aşılaması lazım. Oyuncular, oynamadığı zaman bu desteğe daha fazla ihtiyaç duyuyor. Gio’nun Semih’i küstürmeden bu dengeyi iyi sağlaması gerekiyor. Elbette Gio’nun bir bakış açısı ve oynama tarzı var ama Semih’ten beklentilerini bireysel iletişim üzerinden çözmesi gerekiyor.

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“SEMİH, 5 DAKİKA OYNASA BİLE EN İYİSİNİ YAPMALI VE HIRSINI SERGİLEMELİ”

Diğer yandan Semih’in küsmemesi gerekiyor. Gio, oynatmasa da Semih’in çalışmaya devam etmesi lazım. Semih, kendini daha fazla göstermeyi başarırsa hocası onu mutlaka oynatacaktır. Semih, eğer futbola küserse kendisine, takıma ve camiaya zarar verir. Semih, sosyal medyadaki yorumlar başta olmak üzere hiçbir şeye takılmadan çalışmaya devam etmeli ve fırsat geldiğinde kendini göstermeli. Mesela Semih, geçen sene bunu gösterdi. İlk 11’de oynamanın futbolcuya verdiği motivasyon farklıdır ama Semih, 5 dakika oynasa bile o 5 dakikada en iyisini yapmalı ve hırsını sergilemeli. Semih; zaten iyi, kıvrak, şutları başarılı olan ve ofansif düşünen bir oyuncu. Bu sene de kendini gösterecektir. Çok iyi bir oyuncu olduğunu kendisi de biliyor. Herkese, ‘Semih Kılıçsoy budur!’ diye göstermeli. İşte bu sefer hocanın onu oynatacağını göreceksiniz.

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“SEMİH TARZINDA OLAN OYUNCULAR ŞU AN AVRUPA’DA DAHA ÖN PLANDA”

Semih de bir gün Arda gibi önemli bonservis bedeline yurt dışına gidecektir. Çünkü Semih tarzında olan oyuncular şu an Avrupa’da daha da ön planda. Bu yol için Semih’in Beşiktaş’ta iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Semih, Beşiktaş’ta ilk 11’de oynayamazsa Avrupa’nın iyi takımlarından birine gidemez. Semih, ‘Beni oynatmıyorlar’ demeden gelecek olan şansı değerlendirmeye odaklanmalı. Geçen seneki Semih Kılıçsoy’u sahada görmek istiyoruz. Semih, yüzde yüzünü vermeye çalışıyor ama bazen yetersiz kalabiliyor. O yüzden performansını artırmaya odaklanmalı. Gio, bu çabayı görünce Semih’i kesinlikle oynatacaktır. Zaten taraftarlar da Semih’in arkasında. Böyle zor zamanlardan geçtiğinde daha da tecrübe kazanacaktır. Genç olduğu için öğreneceği çok şey var ve bir gün büyük yerlere de gelecektir.

ALİ TANDOĞAN:

“SEMİH’İN İŞİNİN ÇOK KOLAY OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Semih, attığı gollerdeki becerileri ve kalitesi ortada olan bir oyuncu. Semih, geçen sene çok sıkıntılı bir süreçte takıma dahil oldu. O zamanlar çok ciddi bir baskı ve beklenti yoktu. Beşiktaş’a şimdi yeni bir hoca geldi. Semih, daha çok forvet hattının o bölgelerinde oynayan bir oyuncu. Arkasında Immobile ve Rafa Silva gibi iki kaliteli oyuncunun olduğu bir ortamda Semih’e yer bulmak için kanat oyuncusu olarak oynatmak zorunda kaldılar. Ayrıca piyasaya Mustafa Hekimoğlu gibi çok kaliteli bir forvet çıktı. Mustafa, Galatasaray maçında attığı gol ve özverili oyunuyla Beşiktaş’ın göz bebeklerinden biri haline geldi. Bu süreçte Semih yok olmaya başladı. Semih, kanat pozisyonunda oynayınca forvet hattındaki performansını tutturamadı. Semih’in işinin çok kolay olmadığını düşünüyorum.

“SEMİH, GÜÇLÜ BİR OYUNCU VE TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ”

Kanat pozisyonunda Ernest Muçi’yi oynatmak yerine Semih’in oynamasını tercih ederdim. Ya da Masuaku’yu öne çıkarıp Semih’i içeriye alarak çift forvet pozisyonunda oynatarak değerlendirebilirsiniz. 3-5-2 ya da 3-4-1-2 sistemine dönüş sağlanabilirse Semih’ten faydalanılabilir. Beşiktaş camiası, Semih gibi oyuncuları sahiplenecek bir camiadır. Onun sahadaki bazı hatalarına göz yummaları lazım. Semih, üzerinde çok ciddi baskılar hissetmeye başladı. Semih’in oyuna sonradan da olsa girmesi ve etkili olması çok önemli. Bu git-gel durumları oyuncu için psikolojik açıdan sıkıntı yaratabilir. Oyuncu, ‘Geçen sene bu kadar gol attım. Bu sene neden oynamıyorum?’ diye düşünebilir. Avrupa’nın her takımında gencecik oyuncular oynuyor. Yani oyuncuya o özgüveni vermezseniz o futbolcu da sana istediğiniz performansı vermez. Gio, sezon başında oynattığı ve kazandığı maçlardan sonra Semih’i neden kesti? Bu da sorgulanmalı. Semih, kısaca zor bir süreç yaşıyor. Semih, şu an çalışmaya devam etmeli ve motivasyonunu düşürmemeli. Çünkü Semih, güçlü bir oyuncu ve Türk futbolunun geleceği.