Beşiktaş'ın eski yıldızı Romain Saiss'ten itiraf: 'Scout görevini üstlenmiştim'

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Beşiktaş'ta 2022-23 sezonunda forma giyen Romain Saiss, Fransız basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Romain Saiss'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Beşiktaş'ta oynarken kış döneminde Nottingham Forest'tan bana bir teklif geldi. Tekrardan Premier Lig'e dönmek için gitmek istediğimi söyledim. Forest'a gitmek için çok zorladım ama Beşiktaş benim gitmemi istemedi. Transfer döneminin sonlarına geliyorduk. 'Seni yedekleyecek kimse yok, oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. İstediğimiz bir oyuncu var ama gelmek istemiyor' dediler.

SPORTİF DİREKTÖR GİBİ OYUNCU ÖNERİYORDUM

Ben de onlara sportif direktör gibi oyuncu öneriyordum. 'Bize oyuncu bulursan olur' dediler. Ben de elime telefonu aldım, Transfermarkt'a girip sol ayaklı defans oyuncusu aradım. Özellikle çok forma şansı bulamayanlara yöneliyordum. Bulduğum oyuncuları sportif direktöre yolluyordum. İyi liglerde oynayan vasat oyunculara bakıyordum. Scout görevini üstlenmiştim.

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10. KATTAN DÜŞMÜŞ GİBİ HİSSETTİM

Transfer dönemi bitti ve takımda kaldım. 2-3 gün sonra antrenmana geldiğimde yeni bir oyuncu geldiğini ve isminin Omar Colley olduğunu öğrendim. Meğer bu, daha önce 'Gelmek istemiyor.' dedikleri oyuncuymuş. Onu görünce adeta 10. kattan düşmüş gibi hissettim. Çünkü ne yüzünü daha önce görmüştüm ne de kim olduğunu biliyordum.