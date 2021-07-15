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GeriFutbol Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma'dan harika rabona golü
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Futbol
Haber Giriş: 15.07.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma'dan harika rabona golü

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma'dan harika rabona golü

Süper Lig'de uzun dönem Beşiktaş formasını terleten Ricardo Quaresma, kariyerinin son döneminde yeteneklerini konuşturmaya devam ediyor.

Beşiktaş'tın eski yıldızı Ricardo Quaresma, ülkesinin takımı Vitoria Guimaraes'te şovuna devam ediyor.

37 yaşındaki Portekizli, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında attığı golle güne damga vurdu. Quaresma, yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçına attığı şık golü sosyal medya hesabından paylaştı.

Quaresma'nın gönderisi sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Beşiktaşın eski yıldızı Quaresmadan harika rabona golü

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