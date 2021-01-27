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GeriFutbol Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa, Pelkas'ın eski takımı PAOK'a imza attı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa, Pelkas'ın eski takımı PAOK'a imza attı

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Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı. PAOK böylece Fenerbahçe'ye giden Pelkas'ın yerini Kagawa ile doldurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.

Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

 

Beşiktaşın eski yıldızı Kagawa, Pelkasın eski takımı PAOKa imza attı

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