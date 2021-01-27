Beşiktaş'ın eski yıldızı Kagawa, Pelkas'ın eski takımı PAOK'a imza attı

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.



Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.

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