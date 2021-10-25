Beşiktaş’ın eski yıldızı Guti Hernandez: "Sergen Yalçın İspanya’da teknik direktörlük yapabilir"

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Real Madrid ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu Guti Hernandez, siyah beyazlıları bugünkü Galatasaray derbisinde favori gördüğünü söyledi. Barcelona-Real Madrid maçı nedeniyle dün Bomontiada Babylon’da düzenlenen ‘#ElClasicoinTurkey’ etkinliğine katılan Guti, bir dönem antrenörlük de yaptığı Beşiktaş’la bağlarını koparmadığını ve yakından takip ettiğini belirterek, “Beşiktaş’ta hâlâ eksi arkadaşlarımla görüşüyorum. Malzemeci Erdal Erdem’le sürekli diyalog halindeyim, onun organize ettiği sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorum” dedi.

TARAFTARLARIMIZI ASLA UNUTAMAM

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın İspanyolca öğrendiğine dikkat çeken Guti, “Sergen’in İspanya’da teknik direktörlük yapmaması için bir neden yok. Zeki bir futbol adamı. Geçen sezon isimsiz oyunculardan kurulu bir takımı şampiyon yaparak yeteneğini gösterdi” dedi. Beşiktaş taraftarlarının coşkusunu ve takımlarına bağlılığını hiçbir zaman unutmayacağını da ifade eden Guti, bugünkü Galatasaray derbisi için ise, “Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde bekleneni veremedi ama Türkiye Ligi’nde Galatasaray’ı yeneceğine inanıyorum” diye konuştu.

DERBiDE BEŞiKTAŞ’IN KAZANMASINI iSTiYORUM

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La Liga’nın dün oynanan Barcelona-Real Madrid maçı için İstanbul’da düzenlenen ‘#ElClasicoinTurkey’ etkinliğine katılan Kamerunlu eski futbolcu Samuel Eto’o, Beşiktaş-G.Saray maçında siyah beyazlıları destekleyeceğini söyledi. Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Eto’o, “Derbide Beşiktaş’ın favori olduğunu düşünüyorum. G.Saray, Avrupa’dan yorgun döndü. Zaten gönlüm da Beşiktaş'tan yana" diye konuştu.