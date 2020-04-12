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GeriFutbol Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Guagzhou'da elimden geleni yapmaya devam ediyorum' Brezilyalı yıldız, "Bir gün Bahia'ya geri döneceğim" şeklinde konuştu.

Guangzhou Evergrande forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalar yaptı.


İşte Talisca'nın sözleri;

"İnsanları, ailemi, taraftarları, kulübü, havayı kısacası Bahia'daki her şeyi özlüyorum. Futbolun zor yanı bu ama erken alışıyoruz. Bu özlemle yüzleşmem gerektiğini biliyorum. Bir gün buraya geri döneceğim. Guagzhou'da elimden geleni yapmaya devam ediyorum."

Talisca ayrıca Cristiano Ronaldo'yu örnek olarak aldığını ve kendine ait beslenme uzmanı, fitness eğitmeni ve doktoru tuttuğunu da sözlerine ekledi.

Beşiktaşın eski yıldızı Anderson Taliscadan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim

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