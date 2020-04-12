Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'dan transfer açıklaması: Bir gün geri döneceğim

Guangzhou Evergrande forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalar yaptı.



İşte Talisca'nın sözleri;

"İnsanları, ailemi, taraftarları, kulübü, havayı kısacası Bahia'daki her şeyi özlüyorum. Futbolun zor yanı bu ama erken alışıyoruz. Bu özlemle yüzleşmem gerektiğini biliyorum. Bir gün buraya geri döneceğim. Guagzhou'da elimden geleni yapmaya devam ediyorum."

Talisca ayrıca Cristiano Ronaldo'yu örnek olarak aldığını ve kendine ait beslenme uzmanı, fitness eğitmeni ve doktoru tuttuğunu da sözlerine ekledi.





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