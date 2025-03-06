Beşiktaş'ın eski yıldızı Alvaro Negredo futbolculuk kariyerini noktaladı

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Kariyerinde Real Madrid, Sevilla, Manchester City ve Beşiktaş gibi önemli takımlarda forma giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, 39 yaşında aktif futbolculuk kariyerine son noktayı koyduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından, "Her şey için teşekkürler futbol" notuyla bir video paylaşımında bulunan İspanyol oyuncunun kramponlarını astığı görüldü.

Son olarak geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen Negredo, futbolculuk kariyerinde 10 farklı takımın formasıyla 630 maça çıktı ve 237 gol - 85 asist yaptı.

İspanya Milli Takımı formasıyla da 20 maça çıkan Negredo, ülkesine 10 gol - 3 asistlik katkı sundu.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 49 MAÇTA 18 GOL ATMIŞTI

Negredo, 2017-2018 yılları arasında Beşiktaş formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 18 gol - 10 asistlik performans sergilemişti.