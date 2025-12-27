Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arroyo, en iyi 100 genç listesinde!

Haberin Devamı

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CİES), 2025 yılında en iyi performansı sergileyen ve 5 büyük ligde (Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) oynamayan 2006 ve sonrası doğumlu en iyi 100 futbolcuyu listeledi. Oyuncuların 6 kategorideki (pas verme, top sürme, hava topu mücadelesi, geri kazanma, pozisyon yaratma ve bitirme) becerilerinin değerlendirildiği araştırma sonucunda ilk 3 sırayı Portekiz kulüplerinde forma giyen isimler aldı.

GEOVANY QUENDA'YI CHELSEA KAPTI

Sporting Lizbon’da bu sezon 22 maça çıkıp 5 gol, 8 asist üreten 18 yaşındaki Geovany Quenda, 80 milyon Euro’luk değeriyle listenin en pahalı ve zirvesindeki oyuncu. Chelsea’nin gelecek sezondan geçerli olmak üzere 50.8 milyon Euro’ya transfer ettiği Gine Bissau asıllı Portekizli futbolcuyu, Porto’nun 1.68’lik süper bücürü Rodrigo Mora izliyor. 70 milyon Euro’luk değeriyle ikinci sırada yer alan 18 yaşındaki Portekizli on numara, 25 maçta 4 gol, 2 asistle oynadı.

Haberin Devamı

1000 KİŞİLİK LİSTEDE SADECE İKİ TÜRK FUTBOLCU

Porto'nun 19 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Victor Froholdt, 24 maçta 3’er gol ve asist üretirken, piyasa değerini 60 milyon Euro’ya çıkardı. 100 kişilik listede sadece iki Türk futbolcu bulunuyor... Aston Villa’nın sezon başında 7 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan transfer edip Anderlecht’e kiraladığı 19 yaşındaki Yasin Özcan, 25 milyon Euro’luk değeriyle 19. sırada gösterildi. Stoper mevkisinde oynayan Yasin, bu sezon Belçika ekibinde 8 maç forma giyip 1 gol attı.

YUSUF AKÇİÇEK'İN DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 22 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’a sattığı Yusuf Akçiçek, 11 maç-1 gol’lük performansı ve 20 milyon Euro’luk değeriyle 29. sırada yer aldı.

Beşiktaş’ın 8 milyon euroya Cruzeiro’ya sattığı 19 yaşındaki Ekvadorlu kanat Keny Arroyo, Brezilya kulübünde oynadığı 15 maçta 4 gol, 1 asist üreterek değerini 20 milyon Euro’ya çıkardı.

Haberin Devamı

Listeye 32. sıradan giren tek Süper Lig futbolcusu Christ Oulai, Trabzonspor’daki performansıyla değerini 20 milyon Euro’ya çıkardı.