Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri için transfer iddiası!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fabri#Valencia
Beşiktaşın eski kalecisi Fabri için transfer iddiası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 10:34

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ancak bu sezonla birlikte kulüpsüz kalan İspanyol kaleci Fabri ile ilgili sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın kalesini 2016-2018 yılları arasında koruyan Fabri, geçen sezon sonu sözleşmesi bitince Fulham'dan ayrılmış ve serbest kalmıştı. Transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan 34 yaşındaki eldiven yeni sezona kulüpsüz başlamıştı.

Fabri için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanya basınında çıkan habere göre La Liga ekibi Valencia, kalecisi Jaume Domenech'in sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntıya girdi ve kaleye takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda kulübün gündemine Fabri geldi.

Fabri'nin yanı sıra Javi Jimenez seçeneğini de değerlendiren Valencia'nın bu iki kaleciden birine imza attırması bekleniyor.

2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Fabri, 2018 yazında 6 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fabri#Valencia

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları