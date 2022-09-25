Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri için transfer iddiası!

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Beşiktaş'ın kalesini 2016-2018 yılları arasında koruyan Fabri, geçen sezon sonu sözleşmesi bitince Fulham'dan ayrılmış ve serbest kalmıştı. Transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan 34 yaşındaki eldiven yeni sezona kulüpsüz başlamıştı.

Fabri için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanya basınında çıkan habere göre La Liga ekibi Valencia, kalecisi Jaume Domenech'in sakatlığı nedeniyle büyük sıkıntıya girdi ve kaleye takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda kulübün gündemine Fabri geldi.

Fabri'nin yanı sıra Javi Jimenez seçeneğini de değerlendiren Valencia'nın bu iki kaleciden birine imza attırması bekleniyor.

2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a imza atan Fabri, 2018 yazında 6 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olmuştu.