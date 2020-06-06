Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı

Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde Corinthians'ın yanı sıra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng gibi takımlarda oynayan Love, Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giymişti.

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