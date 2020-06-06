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GeriFutbol Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:34,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı

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Beşiktaş'ın eski golcüsü Vagner Love, Corinthians'tan ayrıldı
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Bir dönem Beşiktaş ve Alanyaspor formaları da giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, Brezilya ekibi Corinthians'tan ayrıldı.

Corinthians Kulübü, Ocak 2019'da kadroya katılan 35 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bu yıl sonu bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli forvetin bir kulüpten gelen transfer teklifini kabul ettiği için karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde Corinthians'ın yanı sıra Palmeiras, Flamengo, Monaco, CSKA Moskova, Shandong Luneng gibi takımlarda oynayan Love, Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları da giymişti.

Beşiktaşın eski golcüsü Vagner Love, Corinthianstan ayrıldı

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