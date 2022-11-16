Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew'e 14 ay hapis cezası!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew, vergi kaçırdığı gerekçesiyle ülkesi Norveç'te hakim karşısına çıktı. 2017-2019 yılları arasında ülkesi Norveç'te vergi beyanında bulunmayan Carew'e bu suçu bilmeden işlediği gerekçesiyle 14 ay hapis cezası verildi. Carew'e ayrıca Norveç'te toplam 456 bin 264 sterlin tutarında vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 45 bin 353 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Carew'in vergi kaçırma suçunu bilinçli olarak işlediğini savunan savcılar, 43 yaşındaki eski futbolcunun 2 yıl 7 ay hapis yatması gerektiğini savunuyor. Eğer mahkeme Beşiktaş'ın eski yıldızının vergi ödemekten kasıtlı olarak kaçtığını tespit ederse Carew'in cezası iki katına çıkabilir.

ESKİ MENAJERINI SUÇLADI

John Carew ifadesinde eski menajeri ve avukatı Per A. Flod'u suçlayan Carew; "Bir kör gibi ona inandım ve her dediğini yaptım. Dediklerinin doğru olduğunu sanmıştım. Beni bir kukla gibi oynattı. Ona güvendiğim için bu duruma düştüm. Vergiyle ilgili sorundan bahsettiğimde hiçbir problem çıkmayacağını söyledi." dedi.

Haberin Devamı

OYUNCULUK YAPMAK İÇİN FUTBOLU BIRAKMIŞTI

Beşiktaş'ın dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı.