MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı!
GeriFutbol Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 19:01,Son Güncelleme:/

Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Hugo Almeida, futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli santrfor Hugo Almeida, futbol kariyerini noktaladı.

Futbol hayatına 2001 yılında başlayan Almeida, 19 yıllık kariyerinde 12 takımda forma giydi. Bu 19 yılda 486 maça çıkan golcü futbolcu, 147 gol atarken 54 asist yaptı. 57 kez de milli takım formasını terleten 35 yaşındaki forvet, 19 defa gol sevinci yaşadı.

2010/11 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Hugo Almeida, siyah - beyazlı kulüpte 110 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 47 gola atan Almeida, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

Beşiktaşın eski golcüsü Hugo Almeida futbolu bıraktı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle