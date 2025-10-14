×
Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile’nin futbol okulu mühürlendi! Savcılıktan flaş soruşturma

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 17:41

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Ciro Immobile'nin İtalya'daki futbol okulu mühürlendi. İşte ayrıntılar...

Bologna forması giyen Beşiktaş'ın eski İtalyan golcüsü Ciro Immobile’nin Torre del Greco’daki futbol okulu “Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati” mühürlendi. 20 Mart’ta açılışı yapılan tesis, Torre Annunziata Savcılığı tarafından yürütülen imar usulsüzlüğü ve tehlikeli atıkların yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi iddialarına ilişkin soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Savcılığın talebi üzerine Torre Annunziata mahkemesi hakimi tarafından el koyma kararı çıkarıldı. Karar, Torre del Greco Jandarma Komutanlığı’nın Operasyonel Şubesi ve belediye zabıtası tarafından uygulandı.

Soruşturma kapsamında, aralarında futbolcunun bazı aile üyelerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında “kaçak yapılaşma” ve “tehlikeli atıkların yasa dışı yönetimi” suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin çevre koruma alanı içinde bulunan arazide imar ve çevre izinleri olmadan inşaat yaptığı, bazı parsellerde ise ormanlık alanı otoparka çevirmek amacıyla kazı çalışmaları yürüttüğü ve asfalt kaplama yaptığı belirtildi.

Soruşturmanın, geçtiğimiz nisan ayında yapılan denetim sonrası başlatıldığı, kontrollerde arazide önceden affedilmemiş kaçak yapıların üzerine yeni inşaatların yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. Torre Annunziata Başsavcısı Nunzio Fragliasso, yapılan müdahalelerin “bölgenin yapısını kökten değiştirdiğini” söyledi.

Savcılığa göre el koyma kararı, “suçların şehir planlaması açısından sonuçlarının ağırlaşması” amacıyla alındı.

Mühürlenen tesisin, Serie C ekibi Sorrento tarafından da antrenman merkezi ve alt yaş grubu maç sahası olarak kullanıldığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Sorrento kulübü zorlu bir durumla karşı karşıya kaldı; çünkü takım, kendi stadındaki yargı süreçleri nedeniyle üç yıldır lig maçlarını Potenza’da oynamak zorunda kalıyor.

