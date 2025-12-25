×
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Masuaku'dan ayrılık kararı!

#Transfer#Beşiktaş#Sunderland
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 23:14

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku, Sunderland'de umduğunu bulamadı.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, geleceği için yeni bir karar aldı.

Foot RDC'de yer alan habere göre Kongolu sol bek, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, konu hakkında "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" dedi.

Arthut Masuaku, bu sezon Sunderland ile 4 maçta 217 dakika süre aldı.

