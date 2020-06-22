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Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, futbolu bırakıyor!

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez, futbolu bırakıyor!
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Bundesliga 2 takımlarından Stuttgart, Beşiktaş ile Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Alman forvet Mario Gomez'in sezon sonu emekli olacağını açıkladı.

Mario Gomez, 34 yaşında futbola veda ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart forması giyen Beşiktaş'ın eski forveti Gomez, sezon sonunda emekliye ayrılacak.

Stuttgart spor müdürü Sven Mislintat, futbolcunun emeklilik kararını doğrularken ''Böyle bir oyuncunun vedası seyirciler önünde olmalıydı. Bu durum utanç verici ama kabul etmek zorundayız. Mario Gomez için en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

BEŞİKTAŞ İLE GOL KRALI VE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Beşiktaş ile devam etmeme kararı alan Alman futbolcu, sezon bitiminde Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.

Mario Gomez, bu sezon ise Stuttgart formasıyla 23 maçta 6 gol ve 1 asist üretmişti.

 

Beşiktaşın eski futbolcusu Mario Gomez, futbolu bırakıyor

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