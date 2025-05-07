Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ghezzal: 'Derbi kazanan şampiyon da olmalı!'

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Beşiktaş ile 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan ve kariyerini Çaykur Rizespor’da sürdüren Rachid Ghezzal, siyah beyazlı takımın mevcut kadrosunun şampiyonluk için yeterli düzeyde olduğunu söyledi. Önceki gün Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku ile birlikte İstanbul’da Parle Restaurant’ta buluşan Ghezzal burada Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

3 KUPALI KADROMUZ BUNDAN ZAYIFTI

"Fenerbahçe, maçını izlerken Beşiktaş’ın ligde neden şampiyonluk yaşamadığına şaşırdım” diyen Cezayirli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: “Çok iyi kadroları var. Yönetimsel sorunlara rağmen neredeyse bütün derbi maçlarını kazandılar. Derbi kazanan, Süper Lig’de şampiyon olmalı diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş’ta oynarken kadromuz oldukça dardı,13 oyuncu ile 3 kupa kazandık, Beşiktaş’ın bu sezonki kadrosu ise mükemmel.”

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‘BEŞiKTAŞ KAL’ DERSE KALIRIM

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Arthur Masuaku, geleceği ile ilgili kesin bir şey olmadığını belirtti. Demokratik Kongolu futbolcu, “Ne görev verirlerse yapıyor, takımıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sözleşmem bitiyor. Kal derlerse kalırım. Türkiye’yi çok seviyorum. Ama karar teknik ekibin. Saygı duyarım“ dedi.