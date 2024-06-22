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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Erman Güraçar, Somaspor'un yeni teknik direktörü oldu

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#TFF 2. Lig#Somaspor#Erman Güraçar
Beşiktaşın eski futbolcusu Erman Güraçar, Somasporun yeni teknik direktörü oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 10:14

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un 5 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığı ve teknik direktörlük görevine Beşiktaş'ın eski futbolcularından Erman Güraçar'ın getirildiği bildirildi.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'un basın sözcüsü Suat Gündoğan, yaptığı açıklamada 5 yıldır takımın başında olan teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gündoğan, "Burhanettin hocamızla 5 sezon boyunca tarifi olmayan başarılar, coşkular ve şampiyonluklar yaşadık. Somaspor markasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Burhanettin hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Yeni teknik direktörümüz Erman Güraçar hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Yeni sezonda yeni stadımızda yeni teknik direktörümüz Erman hocamızla daha da güzel başarılara imza atacağız inşallah" dedi.

Beşiktaşın eski futbolcusu Erman Güraçar, Somasporun yeni teknik direktörü oldu

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Somaspor teknik direktörlük görevine getirilen Erman Güraçar, yardımcıları Mustafa Şen, Mahir Çeneli ve İsmail Kavruk ile birlikte Somaspor'un başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Somaspor yönetimi, yeni teknik ekiple birlikte takımı daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirtti.

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#TFF 2. Lig#Somaspor#Erman Güraçar

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