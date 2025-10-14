Beşiktaş'ın eski aşkı alevlendi: Ara transfer döneminde 1 numaralı hedef!

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta gözler şimdiden ocak transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadro planlamasını erken başlatan Siyah-Beyazlı yönetim, kış döneminde en az üç takviyeyle takımın dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ligin ilk bölümünde yaşanan sakatlıklar ve rotasyon eksikliği nedeniyle zorlanan Kartal, devre arasında geniş ve alternatifli bir kadro kurmakta kararlı. Transfer listesinin ilk sırasında ise Gürcü futbolcu Zuriko Davitashvili yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Fransa’nın Saint-Etienne takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş’ın uzun süredir çözüm aradığı sol çizgi için ideal aday olarak görülüyor. Hem teknik kapasitesi hem de bitiriciliğiyle dikkat çeken Davitashvili, Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

ADALI DEVREYE GİRİYOR

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarının, ocak ayında Fransız kulübüyle masaya oturmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Yalçın’ın özel olarak istediği Davitashvili için yönetimin mali fedakârlıktan kaçınmayacağı, oyuncunun bonservisini almak adına her türlü imkânın değerlendirileceği belirtiliyor.

OYUN PLANINA UYGUN

Gürcü futbolcunun, birebirde adam eksiltme becerisi ve hızlı hücumlara katkısı nedeniyle Beşiktaş’ın oyun planına uygun olacağı ifade ediliyor.

HÜCUM ETKİNLİĞİ ARTACAK

Sergen Yalçın, Davitashvili transferinin gerçekleşmesiyle birlikte takımın kanat etkinliğini artırmayı, aynı zamanda hücum hattında çeşitlilik sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş cephesi, bu hamleyle hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda daha dinamik bir yapıya kavuşmak istiyor.

PERFORMANSI

Saint-Étienne formasıyla bu sezon Fransa Ligue 2'de 8 maça çıkan Davitashvili 4 gol attı.

Gürcü sol kanat Eylül ayında oynanan Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'a karşı da bir gol kaydetmişti.

