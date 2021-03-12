Beşiktaş'ın en zor 10 günü! Kritik 3 maç...

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş, hem Süper Lig’de hem Ziraat Türkiye Kupası’ndaki şampiyonluk hedefleri yolunda en kritik günlere girdi. En yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider olduğu ligde bu akşam Medipol Başakşehir’e konuk olacak siyah beyazlı takım, aynı rakibiyle 16 Mart Salı günü bu kez kupanın yarı finalinde karşılaşacak; 21 Mart Pazar günü ise ligde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu üç maçta alınacak sonuçlar her iki kulvarda şampiyonluk yarışına direkt etki edecek. Siyah beyazlıların bugün Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da oynayacağı karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kartal'da 2, Başakşehir'de 7 futbolcu sakat

Ligde son 5 maçını galibiyetle kapatan Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde lider durumda. Siya beyazlılarda, adalesinde gerilme tespit edilen Gökhan Töre ile sakatlıktan yeni çıkan Cenk Tosun, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig’de 10 maç aradan sonra ilk galibiyetini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında alarak moral bulan turuncu lacivertlilerde ise sakatlıkları süren 7 futbolcu; Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte oynamayacak.

27 maçta 8 mağlubiyet, 6 galibiyeti var

29 puanla 16. sırada bulunan Başakşehir her ne kadar önemli futbolcularından yoksun ve sıkıntılı günler yaşıyor olsa da, Beşiktaş’ın turuncu lacivertlilere karşı şansının pek tutmadığı bir gerçek... İki takım arasında bugüne dek oynanan 27 resmi maçta siyah beyazlılar 6 galibiyet elde ederken, 8’inde mağlup oldu, 13 karşılaşma da berabere bitti. Özellikle deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 13 resmi maçtan sadece 1’inde galibiyete ulaşabildi. Beşikta ayrıca, rakibiyle deplasmanda yaptığı son 4 maçı da kaybetti

Kazanmak yetmez, bir sonraki maçı da düşünmeliyiz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bugünkü Medipol Başakşehir maçına yönelik hazırlık çalışmalarında futbolcularına ‘temkinli olun’ uyarısında bulundu. Rakipleri ile 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası’nda bir daha karşılaşacaklarını ve ardından ligde Fenerbahçe derbisine çıkacaklarını hatırlatan Yalçın, “Bu maçların her biri erken final niteliğinde. Her şeyden evvel sabırlı olup sakin kalmamız şart. Sadece kazanmak yetmez; bir sonraki maçı da düşünmek zorundayız. Bu yüzden özellikle sarı kart cezası sınırındaki arkadaşların dikkatli olmalarını istiyorum. Bu süreçte kimseyi kaybetmeyi göze alamayız” dedi. Yalçın ayrıca Başakşehir’in hücum oyuncuları Visca, Giuliano, Crivelli ve Demba Ba’ya yakın markaj uygulanmasını istedi.

Sarı kart tehlikesi

Medipol Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş’ı bekleyen bir diğer tehlike ise dört futbolcunun sarı kart ceza sınırında olması. Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Josef de Souza ve Necip Uysal, bugünkü maçta oynayıp sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir’de de Crivelli, Epureanu, Ömer Ali, Aleksic ve sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mahmut Tekdemir sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

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