Beşiktaş'ın efsaneleri Serdal Adalı'ya seslendi: 'Gençlik aşısı kurtaracak sakın kararınızdan dönmeyin!'

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Camiayı buluşturan iftar yemeğinde Adalı’ya transferle ilgili görüşlerini aktaran Sanlı Sarıalioğlu, Zekeriya Alp, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut ve İlhan Mansız, “Yapılması gerekeni yapıtınız. Transferde sadece bugünü değil, yarınları da düşünüp gençlere yatırım yaptınız” dediler.

Transferde pahalı ve yaşlı yıldızlar yerine genç futbolculara yönelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın bu politikasına camianın önde gelen isimleri ile efsanelerinden tam destek geldi... Önceki gün Tüpraş Stadı’ndaki White Pepper Restoran’da düzenlenen iftar yemeğinde başkan Adalı ile bir araya gelen kulübün eski futbolcuları Sanlı Sarıalioğlu, Zekeriya Alp, Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut ve İlhan Mansız, çeşitli konularda fikirlerini aktardılar. Ara transferde 18 yaşındaki Keny Arroyo ve 20 yaşındaki Elan Ricardo’nun kadroya dahil edilmesini olumlu bulduklarını ifade eden efsaneler, başkan Adalı ile yaptıkları sohbette şunları söylediler:

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ARROYO VE RICARDO TRANSFERLERİ ÇOK DOĞRU

"Yapılması gereken en doğru işi yaptınız, sizi tebrik ederiz. Futbolu bırakmaya yüz tutmuş pahalı ve yaşlı futbolcular yerine gençlere yatırım yaptınız. Transfer yaparken sadece bugünü değil, yarınları da düşündünüz. Takımımızda zaten yeterince yaşlı oyuncu vardı. Arroyo ve Ricardo transferlerini bu açıdan çok doğru buluyoruz. Bu gençlerin Rafa Silva, Ciro İmmobile ve Chamberlain gibi tecrübeli ağabeyleriyle birlikte takıma katkı yapıp ileride Beşiktaş’a para kazandırarak gideceğine inanıyoruz. Yönetim olarak çok doğru yoldasınız. Yaptığınız gençlik aşısının Beşiktaş’ı yine büyük başarılara taşıyacağına eminiz. Bu kararınızdan vazgeçmeyin. Biz sonuna kadar sizin arkanızda olacağız.”

BiZiM DERBiLERi DE YABANCI YÖNETMELi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçları yabancı hakemlerin yönetmesi talebinde ısrarla olduklarını söyledi. Kulübün geleneksel iftar yemeğinde konuşan Adalı, “Biz her zaman Türk hakemlerine inanıyor ve güveniyoruz ancak federasyon Galatasaray-Fenerbahçe maçına Sloven Slavko Vincic’i getirerek yabancı hakem uygulamasının önünü açtı. Biz neden derbi maçlarımıza yabancı hakem istemeyelim. Umarım federasyon bu konuda tüm kulüplere eşit yaklaşır ve derbi maçlarımıza yabancı hakem getirir” diye konuştu.

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