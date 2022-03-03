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Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol hayatını kaybetti

#Şenol Birol#Beşiktaş#Çaykur Rizespor
Beşiktaşın efsane futbolcusu, Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol hayatını kaybetti

59 yıldır Beşiktaş’taki rekoru kırılamayan efsane futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol, hayatını kaybetti.

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Zonguldak Kilimlispor’da başladığı futbol hayatına Rize Güneşspor ve Sarıyer'de devam eden Şenol Birol, Sarıyer forması ile attığı gollerle adından söz ettirdi. Ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olarak görev yapan 86 yaşındaki Şenol Birol, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü hayatını kaybetti.

Kendini anlatan filmde Fatma Girik ile başrol oynadı

1958-1959 yılları arasında Sarıyer’de oynadığı sezon gol kralı olup adından söz ettirmeye başlayan, Beşiktaş’ta ise 1962-1963 sezonunda 41 maçta 34 gol atarak tek sezonda en fazla gol atan futbolcu olan ve 59 yıldır bu rekoru kırılamayan Birol, hayatını anlatan “Şenol Birol Gol” isimli filmde de Fatma Girik ile başrol oynamıştı.

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Beşiktaşın efsane futbolcusu, Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol hayatını kaybetti

Bakan Kasapoğlu’ndan Şenol Birol için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski milli futbolcu Şenol Birol için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, “Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği başarılar ile Türk futbol tarihinde adından söz ettiren futbolcu ve Çaykur Rizespor’un ilk teknik direktörü olan Şenol Birol’un hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Eski milli futbolcu Şenol Birol’a Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaşın efsane futbolcusu, Rizespor’un ilk teknik direktörü Şenol Birol hayatını kaybetti

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#Şenol Birol#Beşiktaş#Çaykur Rizespor

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