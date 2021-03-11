Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kasketli tablosu davalık oldu

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba’nın meşhur kasketli resmini yapan yakın arkadaşlarından ressam Serdar Samancıoğlu, portreyi izinsiz olarak Beşiktaş dergisinin kapağında, afişlerde, sergilerde kullanıldığı iddiasıyla Beşiktaş’a 115 bin liralık dava açtı. Davanın reddini isteyen kulüp ise kullandıkları söz konusu fotoğrafın, ressam Samancıoğlu’nun eseriyle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, bir dönem Beşiktaş Divan kurulu üyeliği de yapan ressam Samancıoğlu’nun dostluğun nişanesi olarak 33 yıl önce Seba’nın yağlı boya portresini resmettiği anlatıldı.

İhtiyati tedbir kararı verilmeli

Dilekçede şu iddialara yer verildi: “Davalı şirket sergilerde, afişlerde ve tespit edemediğimiz birçok yerde o portreyi kullanmış, değişiklikler yapmış, çoğaltmış, değişik platformlarda yayımlamış, hediye olarak dağıtmıştır. Samancıoğlu’nun fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlal devam etmektedir. Söz konusu ‘puzzle’lar için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Eserin başka mecralarda da izinsiz basılmasının ve umuma arz edilmesinin önlenmesini istiyoruz. Mali ve manevi zararımızın önüne geçilmesi açısından 15 bin lira belirsiz alacak davası ve 100 bin lira da manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini istiyoruz.”

Fahiş tazminat, zenginleşme aracı

Beşiktaş cephesi ise “Uyuşmazlık konusu olan fotoğraf, Süleyman Seba’ya ait, davacının resmiyle ilgisi yoktur. Fotoğrafın kullanımı mali haklar bakımından bir ihlal oluşturmamaktadır. Davacı, merhum Seba’nın cenazesinde maddi bir amaç güdülmeyen ve kim tarafından yapıldığı belli olmayan kullanımları bile Beşiktaş Sportif A.Ş.’nin yaptığını söylemektedir. Talep edilen tazminat fahiştir. Davacı tarafından zenginleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Davanın reddini istiyoruz” savunmasını yaptı.

İHSAN YILMAZ: MAHKEMEDE DEĞİL GÖNÜLLERDE ÇÖZÜLMELİ

Ressam Serdar Samancıoğlu’nun yaptığı Süleyman Seba portresi üzerindeki fikri ve mülki hakları kanunla korunmaktadır. Eser üzerinde değişiklik, imzanın silinmesi gibi müdahaleler yapılamaz. Çoğaltılamaz ve herhangi bir ürün üzerinde kullanılamaz. Resmin bir dostluk nişanesi olarak yapıldığını, sanatçının Beşiktaş’a gönül vermiş biri olduğunu düşünürsek olayın mahkemede değil, karşılıklı görüşülerek çözülmesi en uygunu olacaktır.