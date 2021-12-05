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Beşiktaş'ın Dortmund kadrosu açıklandı! 3 eksik...

#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund
Beşiktaşın Dortmund kadrosu açıklandı 3 eksik...

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

3 EKSİKLE ALMANYA'YA GİDECEKLER

Öte yandan Beşiktaş'ın Dortmund maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Mert Günok, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira kamp kadrosunda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kadrosu;

Beşiktaşın Dortmund kadrosu açıklandı 3 eksik...

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Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00’de özel bir uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 20.00’de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Sergen Yalçın da antrenman öncesi TSİ 19.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek.

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#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund

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