Beşiktaş'ın 'dezenfektan kabini' Avrupa'da manşette!

Spor Arena / İsmail ER - Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini artıran, bu doğrultuda Türk yazılım şirketi Etisan’ın ürettiği dezenfektan kabinini Nevzat Demir Tesisleri’ne koyan Beşiktaş Kulübü’nün aldığı bu önlem Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanyol AS gazetesi, “Beşiktaş’ın aldığı önlem dikkat çekiyor” derken, İngiliz Daily Mail, “Futbolcular tesislere girmek için bu kabinden geçmek zorundalar” ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu. Aynı şekilde Sky Sports, Corriere dello Sport da siyah beyazlılara geniş yer ayırdı

HER HAFTA DEZENFEKTE

Kartal'da 1 futbolcu ve 1 tesis çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Kovid-19 salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Gönüllü yapılan bu çalışma, haftalık olarak tekrarlanacak.





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