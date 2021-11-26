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Beşiktaş'ın "Dev" hayal kırıklığı: Alex Teixeira

#Beşiktaş#Alex Teixeira#Ajax
Beşiktaşın Dev hayal kırıklığı: Alex Teixeira
İsmail ER

Beşiktaş’ın büyük umutlarla kadroya kattığı Teixeira beklentilerin çok altında kaldı. Sambacı bu sezon Süper Lig’de 12 maçta 2 gol atarken Devler Ligi’nde bırakın skora katkı vermeyi isabetli şut dahi atamadı. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 184 dakika şans bulan Alex Teixeira son Ajax maçında 21 kezle kalecilerden daha az topla buluştu.

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Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın Ajax maçının ardından performansını eleştirdiği Alex Teixeira özellikle Şampiyonlar Ligi’nde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Büyük umutlarla takıma kazandırılan Sambacı bu sezon Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 gol atarken Devler Ligi’nde bırakın skora katkı vermeyi isabetli şut dahi atamadı.

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Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta 184 dakika şans bulan Teixeira sadece 1 şut atarken onda da hedefi tutturamadı. 30 yaşındaki futbolcunun kaçırdığı büyük fırsat ya da yarattığı büyük fırsat da bulunmuyor.

Hatta son Ajax maçında 59 dakika sahada kalırken topla sadece 21 kez buluştu. Sambacı bu istatistikte kalecilerin dahi gerisinde kalırken Mert 50, Onana ise 37 kez topla temas etti.

Sergen Yalçın da karşılaşmanın ardından tepkisini “Alex Teixeira’nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok” sözleriyle ifade etti.

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#Beşiktaş#Alex Teixeira#Ajax

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